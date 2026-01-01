Umag - Hotel Sol Garden Istra ab Umag
Umag - Hotel Sol Garden Istra ab Umag
Preis auf Anfrage
Highlights:
- Fussballplätz zu Fuss erreichbar
- Optimale Trainingsmöglichkeiten
5 Tage / 4 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag So reisen Sie
Aufgrund der ungünstigen Flugverbindungen im Winter, empfehlen wir Ihnen die Anreise über Venedig. (Flugzeit ca. 50min. - ab dann ca. 3h mit dem Bus)
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- 4 Nächte
- Vollpension
- Mineralwasser zu den Mahlzeiten
- Alle Zimmer auf einer Etage
- Massage- / Materialraum
- 6 Trainingseinheiten (TE)
- Benützung Theorieraum
- Benützung Fitness
- Benützung Wellness-Anlage
- Kurtaxen
- Benützung Hallenbad
- Lokale Betreuung
Preise
5 Tage / 4 Nächte Preis auf Anfrage