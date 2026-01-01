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Umag - Hotel Sol Garden Istra ab Umag

Ideal für Sportler! Das Interieur ist im rustikalen Dorfstil gehalten, aber die Zimmer sind urban, komfortable eingerichtet und viele Lavendel- und Olivenbäume schmücken die Anlage. Die Lobby sieht aus wie ein kleiner Dorfplatz, an einem Ende die Rezeption und an der anderen eine Bar.
Umag - Hotel Sol Garden Istra ab Umag
Preis auf Anfrage
Highlights:
- Fussballplätz zu Fuss erreichbar
- Optimale Trainingsmöglichkeiten
Icon calendar 5 Tage / 4 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag So reisen Sie

Aufgrund der ungünstigen Flugverbindungen im Winter, empfehlen wir Ihnen die Anreise über Venedig. (Flugzeit ca. 50min. - ab dann ca. 3h mit dem Bus)

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  • 4 Nächte
  • Vollpension
  • Mineralwasser zu den Mahlzeiten
  • Alle Zimmer auf einer Etage
  • Massage- / Materialraum
  • 6 Trainingseinheiten (TE)
  • Benützung Theorieraum
  • Benützung Fitness
  • Benützung Wellness-Anlage
  • Kurtaxen
  • Benützung Hallenbad
  • Lokale Betreuung
Preiskorrektur bei weniger als 19 Personen

Preise
5 Tage / 4 Nächte Preis auf Anfrage

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