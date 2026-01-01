Split - Plaza Duce ab Split

Hotel Plaža Duće ist ein neues Hotel, das zum ersten Mal im April 2017 Gäste erhalten wird. Es ist 3km von der lebhaften Piratenstadt Omiš entfernt. Das Hotel ist im Süden Dalmatients gelegen, sodass diverse Kulturgüter und Nationalparks als Tagesausflug leicht erreichbar sind. Das Hotel bietet seinen Gästen 103 moderne und geräumige Zimmer mit Meerblick und Balkon, sowie Innen- und Außenpool, eine Poolbar, ein Restaurant mit Show-Küche und vieles mehr. Im Wellness Center werden sich professionelle Masseusen um Sie kümmern. Ein idealer Platz für Ihr Trainingslager.