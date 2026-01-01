Split - Plaza Duce ab Split
Split - Plaza Duce ab Split
Preis auf Anfrage
Highlights:
- Wellness Center mit professionelle Masseusen
- Ideale Trainingsbedingungen
5 Tage / 4 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag So reisen Sie
Sie fliegen von Zürich via Zagreb nach Split, in der Winterzeit werden leider keine Direktflüge ab Zürich angeboten.
0
- Flughafentransfers
- 4 bzw. 7 Übernachtungen
- Vollpension
- Massage- / Materialraum
- 5 bzw. 7 Trainingseinheiten (TE)
- Trinkwasser zu den Trainings
- Täglich 1x Wäscheservice
- Benützung Theorieraum
- Benützung Fitness
- Benützung Wellness-Anlage
- Benützung Hallenbad
- Organisation Freundschaftsspiel inkl. Schiedsrichterkosten (ersetzt eine TE)
- knecht sportreisen Betreuung
Preise
5 Tage / 4 Nächte Preis auf Anfrage