Louis Stevenson wurde hier begraben

An der Süd- und Ostküste finden Feriengäste die wohl schönsten Strände. Am Ostkap können Sie besonders gut ausspannen – Sie gelangen dorthin über die Cross Island Road. Der Weg führt Sie durch wunderschöne Dörfer, die auch bereits der schottische Schriftsteller Louis Stevenson bewunderte. Stevenson wurde auf dem Berg Vaea begraben, welcher sich knapp 500 Meter über dem Meer befindet. In seinem alten Wohnhaus wurde ein Museum errichtet. Upolu Reisen sind genau das Richtige für Sie, wenn Sie auf der Suche nach Ruhe sind und dennoch etwas über Land und Leute erfahren möchten.