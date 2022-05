Samoa Reisen: Meer und Kultur

Togitogiga Wasserfälle

Erfrischung im Natur-Pool

Unter der Erdoberfläche brodelt es sehr laut. Gewaltige Fontänen schiessen in den blauen Himmel von Samoa. Die zuvor genannten Holes sind ein absolutes Highlight bei den Ferien auf Samoa. Diese tragen den Namen Alofaaga. Auch die schroffe Landschaft wird Sie in den Bann ziehen. Noch nicht so bekannt, jedoch keinesfalls weniger aufregend sind die Togitogiga Wasserfälle. Das Wasser endet in einzigartigen Natur-Pools, welche die gewünschte Erfrischung und Abkühlung bieten. Kaum in einem anderen Südseeparadies ist die Natur so eindrucksvoll wie auf Samoa.