Rabaul Getaway ab Port Moresby

Heute nehmen Sie die Flugverbindung nach Rabaul. Am späten Nachmittag haben Sie einen Transfer zu Ihrem Hotel in unmittelbarer Nähe des Flughafens. Rabaul war die Provinzhauptstadt und die wichtigste Siedlung der Provinz, bis sie 1994 durch einen grossen Vulkanausbruch zerstört wurde. Während des Ausbruchs wurde Asche in die Luft geschleudert, und der anschliessende Aschenregen liess 80% der Gebäude in Rabaul einstürzen. Nach dem Ausbruch wurde die Hauptstadt nach Kokopo verlegt.

Heute ist Ihr freier Tag. Sie können sich entweder im Resort entspannen oder an optionalen Wasseraktivitäten teilnehmen. Zu empfehlen ist eine Bootsfahrt um die beiden Häfen Simpson & Matupit. Auf der Bootstour erhalten Sie auch einen Ausblick auf die unterschiedlichen Vulkane. Alternativ können Sie eine Bootsfahrt nach Little Pidgeon Island unternehmen, einer kleinen Insel unweit des Festlandes, die sich hervorragend zum Schnorcheln und Tauchen eignet. Rabaul/Kokopo bietet fantastische Tauchmöglichkeiten:Riffe, Wracks aus dem Zweiten Weltkrieg und viele unterschiedliche Meeresbewohner. Oder Sie verbringen den Tag einfach am Sandstrand und entspannen.

Rabaul/Kokopo

Rabaul ist von sechs Vulkanen umgeben und die heutige Tour führt Sie hautnah zum lebendigsten aller Vulkane – dem Mount Tavurvur. Mit seinem jüngsten Ausbruch im Jahr 2014 ist dieser Vulkan weit davon entfernt, inaktiv zu werden, und das Trekking zum Rand ist ein unvergessliches Abenteuer. Es ist eine frühe Abfahrt geplant, um die Hitze zu vermeiden. Die ganze Wanderung dauert ungefähr zwei Stunden.

Geniessen Sie die Aussicht, bevor Sie den Hügel wieder hinunterwandern. Gutes Schuhwerk sollte getragen werden. Weitergeht es auf einer Entdeckungsreise durch Rabaul, wo Sie etwas über seine Geschichte und die militärischen Besetzungen erfahren. Höhepunkte sind ein Besuch an der Stelle einer abgestürzten japanischen Betty Bomber aus dem Zweiten Weltkrieg, die General Yamamotos Bunker, das Rabaul Museum und Tunnel, die von japanischen Streitkräften gegraben wurden, sowie ein alter britischer Schwimmkran.

Weiterfahrt zum Vulkanobservatorium mit Panoramablick auf Rabaul und den Simpson Harbour. Am Nachmittag geht es in Ihr Hotel zurück und Sie verbringen den Rest des Nachmittags entspannt am Strand, schnorchelnd am Hausriff oder am Pool.