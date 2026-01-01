Polynesian Explorer ab Papeete
Polynesian Explorer ab Papeete
Preis auf Anfrage
ab/bis Papeete
Highlights:
- Erleben Sie die Polynesische Kultur hautnah
- Individuelles Reisen
- Inklusive allen Inlandfügen
- Inklusive Fähre von Papeete nach Moorea
16 Tage / 15 Nächte
Reiseprogramm
1-2. Tag Ankunft in Papeete
Ankunft auf Tahiti, der Hauptinsel von Französisch-Polynesien, wo Sie 2 Nächte verbringen.
3-5. Tag Cook Islands
Flug von Papeete auf die Cook Islands. Sie landen auf Rarotonga und geniessen angenehme Tag an der Muri Beach. Entdecken Sie die Polynesische Kultur der einheimischen Bevölkerung und erleben Sie ihre Gastfreundschaft hautnah.
6-9. Tag Trauminsel Aitutaki
Kurzer Flug auf die Trauminsel Aitutaki mit den weissen Stränden und Palmenhainen. Entdecken Sie die türkisfarbene Lagune auf einem Bootsausflug zur One-Foot Island.
9. Tag Rarotonga
Sie fliegen von Aitutaki via Rarotonga nach Tahiti.
10-12. Tag Moorea
Mit der Fähre geht’s auf die Nachbarinsel Moorea, mit der prächtigen tropischen Vegetation. Wie wäre es mit einem Schnorchel Ausflug in die Lagune?
13-15. Tag Bora Bora
Als krönenden Abschluss besuchen Sie Bora Bora, die spektakulärste aller Südsee Inseln. Verbringen Sie wundervolle Tage an der Lagune mit in der Mitte der steilaufragende Mount Otemanu.
16. Tag Ende der Reise
Flug nach Papeete, wo Ihre Reise am Flughafen endet.
Inselhüpfen 16 Tage ab/bis Papeete
- Inklusive Flug von Papeete nach Rarotonga, retour
- Inklusive Flug von Rarotonga nach Aitutaki, retour
- Inklusive Flug von Papeete nach Bora Bora, retour
- Transfers ab/bis Flughafen auf allen Inseln
- Je 3 Übernachtungen auf Tahiti, Rarotonga, Aitutaki, Moorea und Bora Bora
- Täglich Frühstück
- Lagoon / One Foot Island Cruise auf Aitutaki
- Ausführliche Reisedokumentation
- Nicht erwähnte Flüge
- Nicht erwähnte Mahlzeiten und Getränke
- Nicht erwähnte Aktivitäten und Ausflüge
- Dieses Reiseprogramm ist ein von uns zusammengestelltes Angebot und kann individuell Ihren Bedürfnissen und Wünschen angepasst werden.
Preise
16 Tage / 15 Nächte Preis auf Anfrage