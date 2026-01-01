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Polynesian Explorer ab Papeete

Auf den Inseln von Französisch-Polynesien und auf den Cook Islands, die zum Polynesischen Kulturkreis gehören, finden sie absolute Traumziele und werden Sie unzählige unvergessliche Momente erleben: Diese besondere Inselhopping-Kombination vereint die schönsten Inseln der Südsee – von der Eleganz Tahitis zur Ursprünglichkeit der Cook Islands.

Beginnen Sie Ihre Reise auf Tahiti – dem Herzen Französisch-Polynesiens. Unternehmen Sie eine Jeep-Safari durch das üppige Inselinnere, besuchen Sie den traditionellen Markt von Papeete oder geniessen Sie die Aussicht vom Venus Point.

Danach entdecken Sie die ursprünglichen Cook Islands. Die Gastfreundschaft auf Rarotonga und die absolute Traumwelt auf Aitutaki faszinieren jeden Besucher.

Entdecken Sie türkisfarbene Lagunen beim Schnorcheln, erleben Sie polynesische Kultur bei einer traditionellen Show und lassen Sie sich von der herzlichen Gastfreundschaft der Einheimischen verzaubern. Den krönenden Abschluss bilden Moorea und Bora Bora – Inseln, die mit dramatischen Berglandschaften, stillen Buchten und authentischem Südsee-Flair verzaubern.

Beim Schnorcheln in farbenfrohen Riffen, beim Entdecken des üppigen Regenwaldes oder einfach beim Bestaunen der atemberaubenden Sonnenuntergänge – hier klingt Ihre Reise in aller Ruhe und Schönheit aus.

Reisedaten
Täglich

Polynesian Explorer ab Papeete
Preis auf Anfrage
ab/bis Papeete
Highlights:
- Erleben Sie die Polynesische Kultur hautnah
- Individuelles Reisen
- Inklusive allen Inlandfügen
- Inklusive Fähre von Papeete nach Moorea
Icon calendar 16 Tage / 15 Nächte

Reiseprogramm

1-2. Tag Ankunft in Papeete

Ankunft auf Tahiti, der Hauptinsel von Französisch-Polynesien, wo Sie 2 Nächte verbringen.

3-5. Tag Cook Islands

Flug von Papeete auf die Cook Islands. Sie landen auf Rarotonga und geniessen angenehme Tag an der Muri Beach. Entdecken Sie die Polynesische Kultur der einheimischen Bevölkerung und erleben Sie ihre Gastfreundschaft hautnah.

6-9. Tag Trauminsel Aitutaki

Kurzer Flug auf die Trauminsel Aitutaki mit den weissen Stränden und Palmenhainen. Entdecken Sie die türkisfarbene Lagune auf einem Bootsausflug zur One-Foot Island.

9. Tag Rarotonga

Sie fliegen von Aitutaki via Rarotonga nach Tahiti.

10-12. Tag Moorea

Mit der Fähre geht’s auf die Nachbarinsel Moorea, mit der prächtigen tropischen Vegetation. Wie wäre es mit einem Schnorchel Ausflug in die Lagune?

13-15. Tag Bora Bora

Als krönenden Abschluss besuchen Sie Bora Bora, die spektakulärste aller Südsee Inseln. Verbringen Sie wundervolle Tage an der Lagune mit in der Mitte der steilaufragende Mount Otemanu.

16. Tag Ende der Reise

Flug nach Papeete, wo Ihre Reise am Flughafen endet.

Inselhüpfen 16 Tage ab/bis Papeete
Im Preis inbegriffen
  • Inklusive Flug von Papeete nach Rarotonga, retour
  • Inklusive Flug von Rarotonga nach Aitutaki, retour
  • Inklusive Flug von Papeete nach Bora Bora, retour
  • Transfers ab/bis Flughafen auf allen Inseln
  • Je 3 Übernachtungen auf Tahiti, Rarotonga, Aitutaki, Moorea und Bora Bora
  • Täglich Frühstück
  • Lagoon / One Foot Island Cruise auf Aitutaki
  • Ausführliche Reisedokumentation
Nicht im Preis inbegriffen
  • Nicht erwähnte Flüge
  • Nicht erwähnte Mahlzeiten und Getränke
  • Nicht erwähnte Aktivitäten und Ausflüge
Hinweis
  • Dieses Reiseprogramm ist ein von uns zusammengestelltes Angebot und kann individuell Ihren Bedürfnissen und Wünschen angepasst werden.

Preise
16 Tage / 15 Nächte Preis auf Anfrage

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