Polynesian Explorer ab Papeete

Auf den Inseln von Französisch-Polynesien und auf den Cook Islands, die zum Polynesischen Kulturkreis gehören, finden sie absolute Traumziele und werden Sie unzählige unvergessliche Momente erleben: Diese besondere Inselhopping-Kombination vereint die schönsten Inseln der Südsee – von der Eleganz Tahitis zur Ursprünglichkeit der Cook Islands.



Beginnen Sie Ihre Reise auf Tahiti – dem Herzen Französisch-Polynesiens. Unternehmen Sie eine Jeep-Safari durch das üppige Inselinnere, besuchen Sie den traditionellen Markt von Papeete oder geniessen Sie die Aussicht vom Venus Point.

Danach entdecken Sie die ursprünglichen Cook Islands. Die Gastfreundschaft auf Rarotonga und die absolute Traumwelt auf Aitutaki faszinieren jeden Besucher.



Entdecken Sie türkisfarbene Lagunen beim Schnorcheln, erleben Sie polynesische Kultur bei einer traditionellen Show und lassen Sie sich von der herzlichen Gastfreundschaft der Einheimischen verzaubern. Den krönenden Abschluss bilden Moorea und Bora Bora – Inseln, die mit dramatischen Berglandschaften, stillen Buchten und authentischem Südsee-Flair verzaubern.

Beim Schnorcheln in farbenfrohen Riffen, beim Entdecken des üppigen Regenwaldes oder einfach beim Bestaunen der atemberaubenden Sonnenuntergänge – hier klingt Ihre Reise in aller Ruhe und Schönheit aus.



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