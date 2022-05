Die Île de Pins bietet Gästen traumhafte Resorts in Verbindung mit einer ebenso traumhaften Natur. Die Insel gehört zu Neukaledonien und politisch zu Frankreich. Sie ist ein einzigartiges Naturparadies, bietet aber auch malerische Strände und in ihrem Inneren eine üppige Vegetation. Wenn Sie den Pic N’Ga besteigen, haben Sie eine fantastische Aussicht auf die gesamte Insel, umgeben vom Pazifik in seinen Farben Blau, Grün und Türkis. Im Nordosten befindet sich die „piscine naturelle“, die Sie zum Entdecken der Unterwasserwelt einlädt. Mitarbeiter in verschiedenen Resorts sorgen für Ihre luxuriöse Unterbringung. Unsere Spezialisten ermöglichen Ihnen die Erfüllung Ihres persönlichen Südsee-Traumes!