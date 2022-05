Neukaledonien Hotels

Unterkünfte und Hotels auf Neukaledonien

Auf Neukaledonien finden Sie nicht nur luxuriöse Hotelanlagen. Wenn Sie auf der Suche nach einer kleinen Pension sind, bietet Neukaledonien ebenfalls eine vielfältige Auswahl. Es gibt sogar kleine und preiswerte Strohhütten in direkter Strandlage. Mit einer solchen Übernachtungsmöglichkeit tauchen Sie perfekt in das Leben der Einheimischen ein. Ob auf der Île des Pins oder in einer anderen Region, Sie haben bei der Vielfalt an Hotels die Qual der Wahl! Diese Ferien werden Sie garantiert Ihr Leben lang nicht vergessen.

Purer Luxus auf einer einsamen Insel

Auf Neukaledonien haben Sie auch die Möglichkeit, die totale Ruhe, Entspannung und Abgeschiedenheit zu geniessen. Wie wäre es mit einem Overwater Bungalow über den Wellen des Ozeans? Dieser ermöglicht Ihnen einen ganz persönlichen Zugang zum Meer – Sie werden einen atemberaubenden Ausblick geniessen! Sehr zu empfehlen ist auch das Coral Palms Resort, welches auf einer kleinen, privaten Insel liegt.

Für ein kleines Budget – Rundreisen durch Neukaledonien

Ob nun Luxus Resorts oder Rundreisen durch Neukaledonien, bei uns werden Sie garantiert das passende Angebot finden. Unsere Spezialisten haben auch für das kleinere Budget die passenden Angebote für Sie parat.