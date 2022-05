Tauchen auf den Fijis

Viti Levu, eine der beiden Hauptinseln der Fijis, wird von erfahrenen Tauchern als eines der interessantesten Tauchreviere dieser Erde beschrieben. Das liegt vor allem an dem weitläufigen Weichkorallengebiet, das sich rund um die Insel erstreckt. Da Sie im Umfeld der Fijis noch zahlreiche andere herrliche Tauchgebiete finden, sind Sie insbesondere als aktiver Taucher auf diesen traumhaften Inseln an der richtigen Adresse. Egal, ob Sie vor Taveuni oder in der bei Vanu Levu gelegenen Somosomo Strasse tauchen, die Unterwasserwelt vor den Fiji-Inseln ist an vielen Stellen spektakulär. Wenn Sie sich selbst von der Schönheit der Korallenriffe vor den Fiji-Inseln überzeugen möchten, sollten Sie noch heute unsere Spezialisten für Reisen in diesen faszinierenden Teil der Welt kontaktieren.