Der Regenwald ist an sehr vielen Stellen nicht zu durchdringen, dennoch lockt die Insel Taveuni viele Reisende aus aller Welt an. Wenn Sie sich allerdings einen weissen Sandstrand erhoffen, sind Sie hier nicht ganz richtig: Der Sand ist nahezu überall schwarz. Dennoch hat diese Region ihren Reiz! Sie finden hier eine überaus aufregende und bunte Unterwasserwelt, kaum zu vergleichen mit einer anderen Insel auf Fiji. Die Korallengärten bieten Ihnen eine Vielfalt an farbenfrohen Fischen und anderen Meeresbewohnern. Fragen Sie unsere Spezialisten nach Taveuni Reisen und erleben Sie diese einmalig wunderschöne Insel!