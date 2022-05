Entspannte Aitutaki Reisen

Mit ihren knapp 2'000 Einwohnern zählt die Insel Aitutaki als bevölkerungsreichste der Cook Inseln. Die Strände sind so traumhaft wie auf beliebten Postkartenmotiven und das Meer ist glasklar. In ihm können Reisende die farbenfrohe Unterwasserwelt bestaunen. Hier ist unter anderem die Grosse Riesenmuschel beheimatet, die bei einem Durchmesser von bis zu einem Meter gute 400 Kilogramm auf die Waage bringt! Wolken am Himmel sind eine Seltenheit, in aller Regel strahlt die Sonne und wärmt die insgesamt 15 Cook Inseln unentwegt. Welche Vorteile Aitutaki noch für Sie bereit hält, verraten Ihnen unsere Südsee Spezialisten gerne in einem persönlichen Gespräch.