Weitere Highlights in Uruguay

Colonia del Sacramento ist natürlich nicht alles, was die UNESCO in Uruguay unter ihren Schutz gestellt hat. Ganz in der Nähe der Stadt, die übrigens eine der ältesten des Landes ist, befindet sich die Calera de las Huérfanas. Die Jesuitenstätte hat Weingüter, die Ihnen auch heute noch einen Einblick in die Weinproduktion Uruguays bieten. Uruguay Reisen wären natürlich nicht vollständig ohne einen Badeaufenthalt. Piriápolis ist einer der schönsten Badeorte des Landes! Vielleicht reisen Sie weiter nach Carmelo, ebenfalls am Rio de la Plata gelegen. Hier können Sie angeln oder eine Kanutour auf dem Fluss unternehmen. Ihre Uruguay Rundreisen werden Sie noch weiter zu der ein oder anderen Stadt aus der Kolonialzeit führen, Sie werden an herrlichen Sandstränden am Atlantik relaxen und trotz der relativen Dichte an Erlebnissen einen entspannten Aufenthalt haben!