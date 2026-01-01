Rocha ist Uruguays wilder Osten: Das Departement erstreckt sich entlang der Atlantikküste in Richtung brasilianischer Grenze und begeistert mit weiten Sandstränden, Dünenlandschaften, Lagunen und entspannten kleinen Badeorten. Hier zeigt sich das Land von seiner natürlichsten Seite – ursprünglich, weitgehend unverbaut und herrlich unaufgeregt.

Tagsüber laden die Strände zu langen Spaziergängen, zum Baden und Wellenreiten ein; in den Lagunen und Feuchtgebieten des Hinterlands lässt sich eine reiche Vogelwelt beobachten. Kleine Fischerdörfer und bohèmehafte Küstenorte versprühen einen entspannten Charme, der Rocha vom mondäneren Badetourismus anderer Küstenabschnitte unterscheidet. Auch Palmenhaine und naturbelassene Schutzgebiete prägen die Region.

Die beste Zeit für Badeferien ist der südamerikanische Sommer von etwa Dezember bis März; in der Nebensaison geniessen Naturliebhaber die Küste in fast völliger Einsamkeit.

Rocha eignet sich für Individualreisende, Paare und Familien, die Natur, Strand und Ursprünglichkeit suchen – ideal als Abschluss einer Uruguay-Rundreise oder in Kombination mit Montevideo und Punta del Este. Als Südamerika-Spezialist wählen wir für Sie die passenden Unterkünfte aus und beraten Sie persönlich bei der Planung Ihrer Reise.