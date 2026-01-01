Mariscala ist ein kleiner Ort im ländlichen Hinterland Uruguays und liegt im Departement Lavalleja, abseits der bekannten Touristenrouten. Die Region ist geprägt von sanften Hügelzügen, weiten Weiden und einer wohltuenden Ruhe – hier zeigt sich das ursprüngliche Uruguay der Estancias und Gauchos von seiner authentischsten Seite.

Wer in dieser Gegend übernachtet, taucht ein ins Landleben: Ausritte zu Pferd über offene Hügellandschaften, Wanderungen entlang von Bächen und Felsformationen, Vogelbeobachtung und gemütliche Abende am Feuer gehören zu den typischen Erlebnissen. Auf den Landgütern der Umgebung erleben Gäste traditionelle Gastfreundschaft und die entschleunigte Lebensart des uruguayischen Binnenlands.

Das Klima ist gemässigt: Die Monate des südamerikanischen Frühlings, Sommers und Herbsts – etwa von Oktober bis April – eignen sich besonders gut für einen Aufenthalt, doch auch ausserhalb dieser Zeit hat die stille Hügellandschaft ihren Reiz.

Mariscala eignet sich ideal für Individualreisende, die Uruguay abseits der Küste kennenlernen möchten – etwa als Zwischenstopp auf dem Weg von Montevideo in Richtung Atlantikküste. Gerne beraten wir Sie persönlich und fügen den Aufenthalt harmonisch in Ihre massgeschneiderte Südamerika-Reise ein.