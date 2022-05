Seit Hunderten von Jahren übt die ehemalige Inkastadt Machu Picchu einen ganz speziellen Reiz auf die Menschen aus. Besonderes Highlight sind die terrassenförmig angeordneten Steinhäuser. Die Siedlung entstand vermutlich in der Mitte des 15. Jahrhunderts und bestand aus über 200 Gebäuden. Neben den Häusern bauten die Inkas vornehmlich Kartoffeln und Mais in Gärten an. Heute klettern knapp 2.000 Touristen täglich über die Terrassen. Dieses unvergessliche, historische Erlebnis wollen auch Sie sich nicht entgehen lassen? Dann beraten Sie unsere Spezialisten gern bezüglich Ihrer nächsten Ferien.