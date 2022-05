Chile Weinreisen

Im Rahmen von Chile Ferien können Sie herrliche Weine kennenlernen

Um der Seele des chilenischen Weins nahezukommen, ist es eine sehr gute Idee, der Ortschaft Curicó und dem umgebenden Tal Valle de Curicó einen ausgedehnten Besuch abzustatten. Denn in dieser Region von Chile wurde einst durch sehr aufwendige Modernisierungen der Grundstein für Erfolg von chilenischem Wein im Ausland gelegt. Ein weiteres Gebiet, welches den Weinbau in Chile massgeblich beeinflusst hat, befindet sich am Limari Fluss, in dessen Umgebung dank kalkhaltiger Böden sehr guter Weisswein gedeiht.