Chile Reisetipps

Im Schweizer Winter ist in Chile Hochsommer. Im Norden herrschen durch das Wüstenklima grosse Temperaturunterschiede und extreme Trockenheit. Mediterranes Klima findet sich im Landesinneren mit Höchsttemperaturen von etwa 30 Grad. Der Süden erwartet Sie häufig mit Niederschlägen. Die beste Reisezeit ist zwischen Dezember und März – also im Sommer. Einen Abstecher auf die Osterinsel machen Sie am besten in Februar oder März.