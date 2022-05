Pucon Reisen

Das schöne Städtchen Pucon ist insbesondere dann ein empfehlenswerter Zwischenstopp auf individuellen Chile Reisen, wenn Sie es lieben, in der freien Natur aktiv zu sein. Dies liegt in erster Linie daran, dass Sie von Pucon aus die Nationalparks Villarrica und Huerquehue gut erreichen können. Die überragende Natur beider Parks, welche von einem See und einem Vulkan geprägt sind, laden Sie dazu ein, in diesem Gebiet erholsame Ferien zu geniessen. Wenn Sie sich von der Qualität der Hotels in Pucon überzeugen möchten, kontaktieren Sie einfach unsere Spezialisten.