Arica Reisen

Die Stadt Arica befindet sich im Norden der südamerikanischen Anden und bietet somit eine einzigartige Abwechslung. Arica wird auch als die „Stadt des ewigen Frühlings“ bezeichnet. Besonders die Nähe zu Peru macht Ferien in dieser Region so beliebt und interessant. Erkunden auch Sie die faszinierende Fussgängerzone und erleben Sie die Gastfreundschaft der Einwohner. Ein Besuch am Fischmarkt ist ebenfalls ein Muss. Arica bietet eine einzigartige Vielfalt. Fragen Sie einfach unsere Reiseexperten nach aktuellen Angeboten. Verbinden Sie den Aufenthalt mit einer aufregenden Rundreise durch eine der faszinierendsten Regionen der Welt.