Brasilien Hochzeitsreisen

Ein Land voller Leidenschaft

In Brasilien gibt es viele Orte, die eine wunderbare Kulisse für eine gelungene Hochzeitsreise abgeben. So können Sie zum Beispiel im Bereich der Inselgruppe Fernando de Noronha eine entspannte Zeit verbringen, wenn Sie Ihre Flitterwochen in Brasilien zelebrieren. Aber auch der Küstenabschnitt der Costa del Sol ist eine Gegend, die Sie aufgrund ihrer Schönheit nicht auslassen sollten, während Sie im Rahmen Ihrer Hochzeitsreise die schönsten Ecken Brasiliens besuchen. Ebenfalls sehr empfehlenswert sind Abstecher zu den Wasserfällen von Foz de Iguacu und in das Städtchen Porto Seguro im schönen Süden Brasiliens.