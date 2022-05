Die Küste von Salvador da Bahia

Salvador da Bahia ist eine beeindruckende Stadt, deren bewegte Geschichte an zahlreichen Orten lebendig zu sein scheint. Einst war Sie die Hauptstadt Brasiliens und eine wichtige Handelsstadt. An ihre unrühmliche Vergangenheit als Zentrum des Sklavenhandels erinnern noch etliche Bauwerke. Die zum UNESCO-Weltkulturerbe zählende Altstadt Salvador da Bahias vermittelt Ihnen eindrucksvolle Einblicke in eine andere Zeit. Neben dem Mercado Modelo ist vor allem der Fahrstuhl Elevador Lacerda, der die Oberstadt mit der Unterstadt verbindet, sehenswert. Kontaktieren Sie unsere Spezialisten, um diese herrliche Stadt kennenzulernen.