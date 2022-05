Imposante Dünen prägen die Umgebung von Jericoacoara und machen den Ort zu einem Traumziel für Badeferien in Brasilien. Eine besondere Attraktion, die von den Wellen geschaffen wurde, ist der Stein Pedra Furada, welcher nur durch die Kraft des Wassers im Laufe der Zeit durchlöchert wurde. Aufgrund einer Wassertemperatur von meistens 28 Grad fühlen sich Surfer in Jericoacoara sehr wohl und sorgen für eine lockere Atmosphäre. Kontaktieren Sie noch heute unsere Spezialisten und so schöne Orte wie die Inseln im Bereich des Flusses Parnaíba liegen Ihnen zu Füssen.