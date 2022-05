Buzios Reisen

Das einstmals verschlafene Fischerdörfchen Buzios ist heutzutage einer der beliebtesten Badeorte in Brasilien. Dies liegt vor allem an der legendären Brigitte Bardot, die sich seinerzeit hier aufhielt und den Ort dadurch populär machte. Ferien in Buzios waren zeitweise sogar gefragter als ein Aufenthalt an der Copacabana in Rio de Janeiro. Auch wenn der Hype um diesen Ort mit der Zeit wieder in normale Bahnen gelenkt wurde, von seinem Charme hat Buzios nichts eingebüsst. Kontaktieren Sie noch heute unsere Spezialisten, um sich in Buzios zu entspannen.