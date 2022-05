Amazonas Kreuzfahrten im Regenwald

Die „grüne Hölle“ erleben?

Aus der Sicht der Abenteurer, die den Amazon im Laufe der letzten Jahrhunderte erschlossen, ist das riesige Flussgebiet vermutlich genau das: eine Hölle. Fauna und Flora sind hier so unglaublich reich, dass sich der Mensch klein und unbedeutend, sogar machtlos vorkommen muss. Ihr Starthafen liegt an der Mündung des Rio Negro und sieht jeden Tag ein wenig anders aus. Denn nicht einmal der Wasserspiegel ist hier konstant: Er ändert sich um bis zu 14 Meter. Die Docks sind daher schwimmend angelegt. Vom Deck Ihres Kreuzfahrtschiffes aus beobachten Sie auf dem Weg durch die überwältigend grüne Landschaft Primaten, Sie lernen auf Ihren Amazonas Reisen das Leben der kleinen Dörfer am Ufer kennen. Lassen Sie sich am Abend von dem überaus farbgewaltigen Sonnenuntergang verzaubern und lauschen Sie den Geschichten Ihrer Führer an Bord!