Bolivien Rundreisen

Bolivien – einmalige Momente warten auf Sie

Neben einer faszinierenden Natur bietet Bolivien auch interessante Städte. Sehenswert ist zum Beispiel die Hauptstadt Sucre, in der Sie viele Bauwerke aus der Kolonialzeit besichtigen können, von denen einige sogar zum UNESCO-Weltkulturerbe gehören. Eine weitere Stadt, die auf Rundreisen durch Bolivien einen Besuch wert ist, heisst Santa Cruz und befindet sich in der Nähe der Regenwaldzone Boliviens. In Santa Cruz lockt vor allem die Altstadt zu ausgedehnten Spaziergängen in einer von Kultur geprägten Atmosphäre. Kurzweilig, abwechslungsreich und einladend, so präsentiert sich das Land Bolivien seinen zahlreichen Besuchern!