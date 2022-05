Argentinien Weinregionen

Kurzer Abriss zur Geschichte

Der Weinbau in Argentinien geht zurück bis ins 16. Jahrhundert, als der aus Spanien gekommene Jesuitenpater Juan Cedrón ein paar Weinstöcke aus der Heimat mit in die neue Welt brachte. Das Klima und die geologischen Verhältnisse in Argentinien waren ideal für die Weinproduktion und so entstanden in der Folge in Santiago del Estero und anderen Regionen zahlreiche Weingüter. Auch Don Tiburcio Benegas hatte massgeblichen Anteil am argentinischen Weinbau. Er gründete 1883 das Weingut El Trapiche, das noch heute ausgezeichnete Weine produziert.