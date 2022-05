Artenreiche Tierwelt Argentiniens

Die grosse Vielfalt der Tierwelt, der man in Argentinien auf Mietwagenreisen begegnet, beruht auf der langen Nord-Süd-Ausdehnung des Landes mit entsprechend unterschiedlichen Klimazonen. Reisende erleben beeindruckende Gletscher, sehr unterschiedliche Nationalparks und üppigen Regenwald. Auf Ihren Argentinien Rundreisen werden Sie mit hoher Wahrscheinlichkeit den wilden Guanakos begegnen, höckerlosen Kamelen, die sich in der Pampa genauso wohlfühlen wie in Halbwüsten, Waldgebieten und im rauen Patagonien. Ungefähr eine Million Exemplare soll es geben. Schon Charles Darwin war von diesen klugen und hübschen Tieren angetan. Einst unkontrolliert bejagt, unterliegen sie jetzt dem Washingtoner Artenschutzabkommen. Unsere erfahrenen Südamerika Spezialisten helfen Ihnen gern bei der Planung Ihrer Naturerlebnis-Reise nach Argentinien.