Argentiniens Pampa

Die als Pampa bekannten Weiten Argentiniens sind ein perfekter Tummelplatz für Cowboys, die in Argentinien Gauchos genannt werden. Wenn Sie ein sehr ursprüngliches Stück Argentinien kennenlernen möchten, ist ein Ausflug in die argentinische Pampa während Ihrer Argentinien Ferien sehr empfehlenswert. Romantische Landhotels und Argentiniens Etancias bieten genau den richtigen Rahmen für einen mehrtägigen Aufenthalt in der Pampa. Lassen Sie sich von unseren Spezialisten beraten und buchen Sie schon bald Ihre individuellen Argentinien Rundreisen, welche Sie unter anderem in die argentinische Pampa führen.