Kreuzfahrten in der Antarktis

Mit dem Ziel klar vor Augen, steuern die Kreuzfahrten Argentiniens die Insel King George auf den Südlichen Shetland Inseln an. Dort, in der nasskalten Heimat der Esels-, Zügel- und Adeliepinguine, lassen sich auch Seebären und See-Elefanten ausgiebig beobachten. Die reichhaltige Tierwelt hat sich mit der eisigen Landschaft perfekt arrangiert. Eine Kreuzfahrt in der Antarktis ist ein letztes Abenteuer der Neuzeit. Es werden Gefilde betreten, die sonst nur Forschern vorenthalten bleiben. Sehen Sie sich die zahlreichen und teilweise in den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts von Vulkanausbrüchen in Mitleidenschaft gezogenen Forschungsstationen genauer an. Freuen Sie sich während der Schiffsreisen in der Antarktis auf Packeis im arktischen Winter. Um King George auf der Antarktis-Kreuzfahrt zu erreichen, ist ein starker Eisbrecher nötig. Unsere Antarktis-Spezialisten beraten Sie gerne ausgiebig.