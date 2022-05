Ushuaia Reisen

Ushuaia, die südlichste Stadt Argentiniens, wird von vielen auch als die südlichste Stadt der Welt angesehen. Vor allem die schneebedeckten Gipfel rund um die Stadt und der vor ihr gelegene Beagle-Kanal bieten Ihnen herrliche Anblicke, die Sie nicht so schnell vergessen werden. Aufgrund der Nähe zur Antarktis starten in dieser Stadt auch Kreuzfahrten in die Region. Ebenfalls interessant ist der nicht weit entfernte Feuerland-Nationalpark, der vor allem bei Trekkingfans beliebt ist. Nehmen Sie Kontakt zu unseren Spezialisten auf und buchen Sie noch heute!