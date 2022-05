Anmutig, lebendig und wunderschön, so präsentiert sich die Stadt San Carlos de Bariloche. Die einst von deutschen und Schweizer Einwanderern gegründete Gemeinde ist das Tor für Entdeckungsreisen in die traumhafte Region Patagonien und bietet Ihnen herrliche Ausblicke auf atemberaubende Landschaften. Insbesondere der See Nahuel Huapi ist einer der vielen Gründe, warum San Carlos de Bariloche bei Besuchern so beliebt ist. Aber nicht nur Naturfreunde, sondern auch Feinschmecker werden diese für ihre Schokolade bekannte Stadt sehr lieben! Kontaktieren Sie unsere Spezialisten für mehr Informationen.