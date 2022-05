Salta Reisen

In der beeindruckenden Berglandschaft können Sie sich auf interessante Touren freuen. Ob Trekking oder Rafting, in Salta haben Sie die Möglichkeit zu sämtlichen Outdoor-Aktivitäten! Erleben Sie in der Provinz Salta zudem eine eindrucksvolle Geschichte mit Ihren eigenen Augen. Sie werden eine Vielzahl an historischen Bauten bei einem gemütlichen Spaziergang durch die Strassen entdecken und bestaunen können. Viele Schätze aus der Inkazeit finden Sie ebenfalls in der Provinz Salta vor. Vom San Bernardo geniessen Sie einen eindrucksvollen Blick auf die Stadt. Unsere Ferienexperten stehen Ihnen für weitere Fragen zu Salta Ferien gerne zur Verfügung.