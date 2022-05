Puerto Madryn Reisen

Aufgrund der angenehm warmen Wassertemperaturen ist Puerto Madryn ein beliebter Badeort. Aber auch als Taucher kommen Sie in diesem Teil Argentiniens auf Ihre Kosten, da Sie sich vor Ort mit Booten zu einem eindrucksvollen Wrack bringen lassen können, um dieses anschliessend zu erkunden. Interessant ist auch die Playa El Doradillo: Von hier aus können Sie Wale beobachten! Unzählige Magellan-Pinguine treffen Sie hingegen am Punta Tombo. Über all diese faszinierenden Tiere informiert auch das Ecocentro in Puerto Madryn. Zögern Sie nicht, noch heute unsere Spezialisten zu kontaktieren!