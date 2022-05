Beeindruckende Iguazu Reisen

Bis zu 80 Meter stürzen sich die sagenumwobenen Iguazu-Fälle zwischen Brasilien und Argentinien in die Tiefe. Über 275 Wasserfälle sorgen für das einzigartige Naturspektakel. Dieses allein ist bereits Grund genug, das argentinische Iguazu zu besuchen. Doch auch eine Wanderung durch den Teufelsschlund ist reizvoll: Es handelt sich dabei um eine 700 Meter lange und bis zu 150 Meter breite Schlucht. Ein weiteres Highlight ist die Fahrt mit der Nationalparkbahn. Was Sie in der malerischen Region um die imposanten Wasserfälle noch alles erleben können, erfahren Sie von unseren Iguazu Spezialisten.