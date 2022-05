Sinnliche Buenos Aires Reisen

Buenos Aires gilt als Wiege des Tangos. Genauso sinnlich wie der temperamentvolle Tanz ist auch die Metropole selbst. Ob beim Spaziergang durch das Hafenviertel La Boca, beim Geniessen eines Americanos im Kaffeehaus oder beim Schlendern durch die Gassen der Altstadt: Der Charme von Buenos Aires ist allgegenwärtig. Ein besonderer Hingucker ist auch so manche Hausfassade. Deutlich in die Jahre gekommen, erzählen diese von der wechselvollen Geschichte der argentinischen Metropole. Was Sie in der beeindruckenden Millionenstadt gesehen haben müssen, erzählen Ihnen unsere Buenos Aires Spezialisten.