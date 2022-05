Argentinien Lodges

Argentiniens Estancias

Wohnen mit Stil

Immergrüne Araukarienwälder, stille Seen und weite Landschaften machen einen Aufenthalt in einer der Lodges der argentinischen Pampa zu einem abwechslungsreichen Erlebnis. Freuen Sie sich auf eine entschleunigte Welt, in der Sie sich nachhaltig erholen können und in der die überwältigende Landschaft im Vordergrund steht. Argentiniens Unterkünfte bestechen aber nicht nur durch ihre oft atemberaubende Lage inmitten einer traumhaften Natur, sondern auch durch Gebäude aus der Kolonialzeit. Argentinien Reisen in diese Region sind aber auch luxuriös, denn Golf und Tennis können Sie hier ebenfalls wunderbar spielen.