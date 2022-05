Faszinierende Amazonas Reisen

Amazonas Ferien – fremde Kulturen, bunte Artenvielfalt und unberührte Natur

Amazonien umfasst mehr als die Hälfte des tropischen Urwalds des Planeten und erstreckt sich neben Brasilien auch über Peru, Ecuador, Bolivien, Kolumbien sowie Guyana und Suriname. Auf einer Rundreise durch das Amazonasgebiet erleben Sie den Urwald am intensivsten, wenn Sie in einer der zahlreichen Amazonas Lodges residieren. Die landestypischen Hotels befinden sich mitten im Dschungel und machen den Aufenthalt zu einem unvegesslichen Erlebnis. Die Hauptstadt des brasilianischen Bundesstaates Amazonas ist Ausgangspunkt für viele Ausflüge und die Weiterreise in den umliegenden Amazonas Regenwald und ist definitiv einen Besuch wert. Umgeben von einer unberührten Vegetation, kulturellen und architektonischen Sehenswürdigkeiten und einer Menge Wasser verbreitet sich in der Urwaldmetropole augenblicklich lateinamerikanisches Ferienfeeling. Die meisten Lodges sind von Manaus aus erreichbar. Nach einem kurzen Abstecher geht es von der Zivilisation in eine der Lodges: schwimmende Luxus-Lodges, Öko-Lodges mitten im Dschungel oder kleine familiäre Lodges direkt am Fluss. Lauschen Sie den Klängen des Urwalds, während sich Ihnen einzigartige Fotomotive wie farbenprächtige Schmetterlinge und Papageien bieten.