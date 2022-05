Grosses Hotelsortiment in ganz Schweden

Unser Angebot an Unterkünften für Schweden Reisen reicht von luxuriösen Stadthotels bis zu einfachen Bungalows auf dem Land und von komplett ausgestatteten Ferienhäusern bis zu gepflegten Lodges, die Ihnen Spa, Wellness Möglichkeiten und hochstehende Kulinarik bieten. Planen Sie, Schweden mit einem Mietauto zu entdecken und möchten sich aber gleichzeitig nicht ums Organisieren von Hotelzimmern vor Ort kümmern? Wir verfügen über eine grosse Auswahl an Unterkünften in allen Preisklassen und in sämtlichen Regionen des skandinavischen Landes. Wie schön wäre es doch, ein liebevoll ausgestattetes Gästehaus an einem See oder in Meeresnähe für sich alleine zur Verfügung zu haben. Wir machen es möglich, denn gerade in Schweden sind Ferienhäuser äusserst beliebt. Im äussersten Südwesten von Schweden liegt die attraktive, überschaubare und freundliche Stadt Malmö. Sie ist mit einer gewagten Brückenkonstruktion über den Öresund mit der dänischen Hauptstadt Kopenhagen verbunden. Malmö eignet sich hervorragend, um zu Beginn oder am Ende einer Schweden Reise ein paar entspannte Tage am Wasser zu verbringen. Das Dreisternehotel Clarion Collection Temperance besticht durch die zentrale Lage, komfortable Gästezimmer und attraktive Preise.

Schlafen wie eine Prinzessin – Schweden Hotels in der Hauptstadt

Stockholm ist der Sitz des schwedischen Königshofes. Dann ist es nichts als angebracht, dass Sie sich während eines Aufenthalts in der schwedischen Hauptstadt entsprechend betten. Wählen Sie das Fünfsternehaus Nobis Hotel, entscheiden Sie sich für exzellenten Service, luxuriös ausgestattete Zimmer mit himmlisch weichen Betten und – ganz skandinavisch – mit einem exquisiten Wellness Bereich mit Dampfbad und Sauna. Das Hotel ist im ehemaligen Stadthaus untergebracht und verbindet elegant und mit Selbstverständlichkeit Althergebrachtes mit modernstem Chic. Zum Hotel gehört ein hervorragendes italienisches Restaurant. Gleich um die Ecke des Hotels befinden sich die wichtigsten Einkaufsstrassen ganz Schwedens: Norrmalmstorg ist ein grosser Platz, dessen Wurzeln auf das 17. Jahrhundert zurückgehen. Er wird unter anderem als Marktplatz genutzt und ist ein echtes ‘In’-Quartier Stockholms. Nobis Hotel eignet sich perfekt für Ihren Stadtaufenthalt, denn vieles erreichen Sie in den Gassen Stockholms einfach zu Fuss. Aber auch für Ausflüge ist das Hotel eine gute Basis, von der Sie ausschwärmen können. Unabhängig davon, ob Sie alleine, für einen romantischen Städteaufenthalt oder mit der ganzen Familie nach Stockholm reisen, unsere Spezialisten beraten Sie gerne. Rufen Sie uns an, wir freuen uns auf Sie.