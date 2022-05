Spitzbergen Reisen

Atemberaubende Orte machen Spitzbergen zu einem Traumziel für Ferien

Um die vielen verschiedenen sehenswerten Orte Spitzbergens zu entdecken, gibt es viele Möglichkeiten. Eine sehr bequeme Methode, die Insel zu erkunden, ist zum Beispiel ein Aufenthalt an Bord des Expeditionsschiff MV Sea Spirit, welches Sie zu den aufregendsten Orten der Region bringt. Generell sollten Sie bei einem Besuch von Spitzbergen auf ortskundige Reiseführer nicht verzichten, da Sie auf diese Weise sicher sind. Erleben Sie so einzigartige Orte wie die Forschungsstation Ny-Alesund an der Westküste Spitzbergens, in deren Umgebung Sie interessante Einblicke in eine aussergewöhnliche Welt bekommen. Empfehlenswert ist auch ein Besuch der russischen Bergbausiedlung Barentsburg im Osten von Spitzbergen, welche sehr eindrucksvoll ist. Wenn Sie es lieben, die Schönheit von beeindruckenden Landschaften hautnah zu erleben, ist Spitzbergen genau richtig für Sie.