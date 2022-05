Norwegen im Winter

Die Wintermonate in Norwegen sind oft von extremem Wetter geprägt. Vom Atlantik hereinbrechende Stürme legen dunkelgraue Schleier über die Landschaft. Und im nächsten Moment drückt die fahle Sonne durch die Wolkendecke und taucht Inseln, Berge und Fjorde in ein zauberhaftes Licht. Wenn Sie auf einer Winter Rundreise in Norwegen unterwegs sind, reisen Sie durch die verschiedenen Regionen des Landes und treffen auf Hochländer, wilde Berge, Gletscherwelten und zwischendurch immer wieder auf kleine Siedlungen und ansprechende Dörfer. Dieses skandinavische Land im Winter zu erleben, ist in erster Linie ein grossartiges Naturerlebnis. Auf Norwegen Rundreisen im Winter lehnen Sie bequem zurück und geniessen unvergessliche Eindrücke in diesem zauberhaften Winterwunderland. Gerne beraten Sie unsere Norwegen Spezialisten.