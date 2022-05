Lappland mit Huskys bereisen

Auf Hundeschlittentour durchs Lappland

Hundeschlittentour für Einsteiger

Wenn Sie noch nie zuvor etwas mit Huskies oder Hundeschlitten Touren zu tun hatten und Sie diese einmalige Art von Aktivreisen aber dennoch ausprobieren möchten, sind Sie bei unseren Spezialisten bei den richtigen Ansprechpartnern gelandet. Neben mehrtägigen Touren für Fortgeschrittene, die ein gewisses Mass an körperlicher Fitness und Erfahrung voraussetzen, vermitteln wir auch Schnuppertouren für Neulinge und Einsteiger. Vielleicht möchten Sie beim ersten Mal einen Tagesausflug dazu nutzen, um diese typisch lappländische Winteraktivität auszuprobieren. Ihre lokalen Reiseleiter erklären Ihnen das Handling der Tiere, wie ein Hundeschlitten zu führen ist und worauf es ankommt, wenn Sie einmal mit zwanzig oder dreissig Sachen auf einem vorgespurten Track dahinflitzen. Das Wichtigste ist die Kommunikation zwischen den Tieren und dem Hundeführer – und den werden Sie sein! Die Ihrem Schlitten vorgespannten Huskies werden sich auf Sie beziehen und für die Dauer der gesamten Tour auf Sie fokussiert sein. Sobald Sie das Wichtigste in der Theorie erfahren haben, geht es dann los. Auf längeren Touren mit dem Schlitten führt Ihre Reise und die Ihrer treuen tierischen Begleiter von Hütte zu Hütte. Die Erfahrung, durch die einsame, tiefverschneite Wildnis zu gleiten und neben den Hunden und Ihren Mitreisenden tagelang keine anderen Menschen zu sehen, wird sich die Erinnerung an Ihr Abenteuer in dieser grossartigen kalten Wildnis unauslöschlich verankern. Eine Hundeschlitten Tour durch Lappland führt durch einmalige Naturlandschaften, über zugefrorene Seen und Flüsse und durch Wälder, die aus jedem Märchenbuch stammen könnten. In Lappland gibt es auch diverse Nationalparks, welche auf einigen ausgedehnten Husky Touren angesteuert werden. Die Tagesetappen können ohne weiteres 50 bis 60 Kilometer lang sein, was Ihnen genügend Zeit und Musse bietet, die traumhafte Heimat der Husky Hunde zu geniessen.

Husky Touren und Winterzauber

Wenn Sie sich nach garantiertem Schnee und richtiger Kälte sehnen, dann sind Lappland Ferien im Winter eine besonders genussreiche Erfahrung. Bei dieser Gelegenheit mit Schlittenhunden zu einer mehrtägigen Husky Tour aufzubrechen, ist ein unvergessliches Abenteuer. Zu Beginn einer solchen Tour erhalten Sie auf einer Husky Farm eine Einweisung durch einen Musher, einen Hundeführer. Er macht sie mit Ihren Hunden und der Materie bekannt und nach einer kurzen Proberunde geht es los – nichts mehr wird die zappeligen Huskies dann noch halten können. Wie Sie die einmalige Schönheit eines Winters in Lappland in Gesellschaft von treuen Schlittenhunden erleben können, erklären Ihnen unsere Spezialisten gerne bei einer unverbindlichen Reiseberatung für Ihren Lappland Urlaub. Rufen Sie uns an und vereinbaren Sie einen Beratungstermin.