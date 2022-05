Luosto – Magisches Nordlicht im finnischen Feriendorf

Das 200-Seelen-Dorf Luosto befindet sich etwa 100 Kilometer nördlich von Rovaniemi und liegt mitten im prachtvollen Phyä-Luosto Nationalpark. In der wildromantischen Wald- und Tundralandschaft Lapplands erwartet Sie eine breite Auswahl perfekt ausgestatteter Blockhäuser. Anstelle einer Ferienwohnung erhalten Gäste in diesem Teil Finnlands gleich ein ganzes Blockhaus – die meisten davon mit Sauna. Reisen Sie mit Ihrer Familie, ist zum Beispiel das Blockhaus Gregory B ideal. Mit drei Schlafzimmern bietet es bis zu acht Personen Platz. Selbstverständlich steht Ihnen hier Sauna zur Verfügung, dazu gesellt sich ein Jacuzzi. In der Region können Sie beispielsweise eine Amethyst-Mine bei Lampivaara besichtigen oder während der Wintermonate mit lokalen Reiseleitern zu einer Schlittenhundesafari aufbrechen. Da diese Region Finnlands sehr spärlich bewohnt ist und es wenig künstliches Licht in der Umgebung von Luosto gibt, kommen Sie in den Genuss eines besonders spektakulären Naturphänomens. Die Polarlichter, oder Aurora Borealis, erscheinen hier sehr oft am Nachthimmel und bieten eine spektakuläre Lichtshow. Unsere Spezialisten helfen Ihnen gerne bei der Planung Ihrer Luosto Reisen und stellen Ihnen massgeschneiderte Lappland Ferien zusammen.