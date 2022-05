Levi Reisen

Levi – Pistenvielfalt im hohen Norden Finnlands

Ihre Lappland Reise kann gemütlich, entspannt oder von morgens früh bis abends spät aktiv sein. Wintersportler kommen in Levi auf ihre Rechnung, denn dieses mehrfach preisgekrönte Skiresort bietet alles was das Sportlerherz begehrt. Aber auch wer Ruhe und Entspannung sucht, wird sich hier wohlfühlen. Spaziergänge durch stille, tiefverschneite Winterlandschaften bieten Entspannung pur. In der Region von Levi stehen Ihnen auch urige Blockhütten zur Auswahl. Diese authentisch finnische Unterkunftsart begeistert Reisende wie Einheimische. Da die Finnen ihre Sauna über alles lieben, sind viele der Blockhäuser nicht nur gemütlich ausgestattet, sie verfügen meist über eine Sauna. Mieten Sie für sich und Ihre Familie ein solches Blockhaus und buchen Sie einen Mietwagen, damit Sie die wundervolle Winterregion in Ihrem eigenen Tempo erkunden können. Auch wenn Sie mit Kindern unterwegs sind finden unsere Spezialisten das richtige Angebot für Sie. Gerne unterbreiten wir Ihnen eine unverbindliche Offerte.