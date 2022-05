Iso-Syöte Reisen

Im Zentrum des Landes liegt eine der schönsten Winterregionen in Finnisch Lappland. Iso Syöte ist ein idealer Ausgangspunkt, um ein tiefverschneites Winterwunderland auf Schneeschuhwanderungen, Hundeschlittenfahrten oder Touren mit Schneemobilen zu erkunden. In der Nähe des kleinen Ortes liegt auch der Nationalpark Isosyöte, ein Labyrinth von Seen, Flüssen und grossartigen Waldlandschaften. Wenn Sie über Rovaniemi, dem offiziellen Wohnort des Weihnachtsmannes, nach Finnland reisen und dort ein Auto mieten, haben Sie unabhängige Finnland Ferien vor sich. Ein Mietwagen ist auch im Winter eine praktische Reisemöglichkeit, denn so können Sie die Region nach Ihren eigenen Ideen bereisen. Wählen Sie dazu ein komfortables Hotel oder ein gemütlich eingerichtetes Blockhaus aus unserem umfassenden Angebot an Unterkünften in Lappland.