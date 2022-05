Spitzbergen Höhepunkte

Auf Spitzbergen erwartet Sie eine interessante arktische Tierwelt

Die Weiten Spitzbergens sind ein Gebiet, in dem viele verschiedene Tiere leben. Aufgrund der Tatsache, dass Sie dort ihre Ruhe haben und die wenigen Menschen, die dauerhaft auf Spitzbergen leben, keine Bedrohung für sie darstellen, ist es sehr wahrscheinlich, rund um Spitzbergen Robben und Wale anzutreffen. Spitzbergen ist bekannt für seine umfangreiche Tierwelt und ein Ort, an dem vielfältige Tierbeobachtungen möglich sind. Insbesondere Eisbären sind auf Spitzbergen Reisen sehr häufig anzutreffen und kommen manchmal auch in die Siedlungen Spitzbergens. So gibt es in der Hauptstadt der Insel an verschiedenen Stellen Warnschilder, die darauf hinweisen, dass man sich vor Eisbären in Acht nehmen soll. Seinen Ruf als Tierparadies verdankt Spitzbergen auch dem Umstand, dass sich in der Umgebung der Insel zahlreiche Vögel niedergelassen haben und Spitzbergen dadurch ein Zentrum der Vogelwelt in Nordeuropa ist. Atemberaubende Landschaften und abwechslungsreiche Aktivitäten sind die Hauptgründe dafür, dass Spitzbergen Ferien eine entspannte Angelegenheit sind, während der Sie viel erleben können.