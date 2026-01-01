Zwei Restaurants, ein Pop-Up Streetfood Restaurant, 2 Bars, Pool mit Kinderecke, Kids Club, Wellness Lounge, Boutique, WiFi kostenfrei. Diverse Aktivitäten (teilweise gegen Gebühr).

Die 47 Comfort Zimmer (36 m2) sind modern und hell eingerichtet mit Klimaanlage, Safe, Telefon, Tee- und Kaffeekocher, Minibar, TV, Bad mit Dusche, WC, Haarfön, Balkon oder Terrasse mit Garten/ Pool/Meersicht. 16 Comfort Sea View Zimmer im 1. und 2. Stock. 14 Comfort Beachfront Zimmer mit Espresso Maschine sowie zwei Liegestühle und Sonnenschirm.