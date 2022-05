Unvergessliche Mauritius Golfreisen

Hervorragende Mauritius Golf Hotels

Mauritius verfügt über zahlreiche Golfhotels der Spitzenklasse. An der Südküste befindet sich das Beachcomber Paradis Hotel, das Sie vermutlich sofort lieben werden. Vier verschiedene Restaurants bieten Ihnen das Speiseangebot der kreolischen Küche und geschultes Personal wird Ihnen jeden Wunsch erfüllen. Ruhen Sie sich in einem der luxuriösen Zimmer aus oder machen Sie es sich an einem der sechs Pools gemütlich. Das an der Ostküste gelegene Poste de Flacq Golf Hotel befindet sich direkt am Strand und wird von einem tropischen Garten umgeben. Das Golf Resort Beau Champ liegt mitten in Lagunen und Mangrovenhainen. Im Resort ist der „Four Seasons Golf Club“ beheimatet. Daneben empfehlen wir Ihnen das Heritage Le Telfair Golf & Spa Resort, das Constance Belle Mare Plage und das Long Beach Golf & Spa Resort. Alle Golfresorts überzeugen mit einmaligem Service, gemütlichen, luxuriösen Zimmern, vorzüglichen Speisen und hervorragend gepflegten Plätzen.