Mauritius Familienferien

Die Perle der Maskarenen im Indischen Ozean verspricht Ihnen und Ihrer Familie paradiesische Ferien. Bei einem Zeitunterschied von zwei Stunden erwarten Sie ein ganzjährig mildes Klima, traumhafte Sandstrände und kristallklares Wasser. Hervorragende Resorts bieten Eltern in Spa und Wellnessoasen perfekte Entspannung, während die Kinder in besten Händen sind. So können Sie die Seele baumeln lassen und müssen Ihren Nachwuchs nicht ständig beaufsichtigen. Geniessen Sie die hervorragende Küche oder nutzen Sie die vielen Sportangebote Ihres Resorts. Nicht nur weisse Traumstrände mit kristallklarem Wasser, sondern auch Exkursionen in die Natur oder hervorragende Golfanlagen bieten einen vielseitigen Traumurlaub. Erleben Sie atemberaubende Kulissen und optimales Licht, welches Sie fotografisch festhalten können. So bleibt Ihr Traumurlaub auch zuhause in bleibender Erinnerung. Wenden Sie sich an unsere Spezialisten, die Ihnen die für Sie passende Unterkunft heraussuchen. So erleben sie perfekte Mauritius Ferien mit Kindern.