Vilamendhoo Island Resort & Spa

Ein Hauptrestaurant „Funama" (für Gäste der Garden Rooms und Beach Villen) und ein Hauptrestaurant „Ahima" (für Gäste der Jacuzzi Villen) mit Buffet, ein kleines asiatisches à la carte Restaurant inkl. Teppanyaki, das „Hot Rock" mit Seafood-/Grillspezialitäten und 4 Bars. Zwei Pools, ein Spielplatz und eine Boutique. WiFi in den Unterkünften und in den öffentlichen Bereichen kostenfrei.

Das "Duniye Spa" bietet verschiedene Körperbehandlungen an.

Die Unterkünfte verfügen über ein halboffenes Badezimmer mit Dusche, Fön, Klimaanlage, Deckenventilator, TV, Tee-/Kaffeekocher, Minibar, Safe, Sitzecke und eine Terrasse. Die 23 Garden Rooms (55 m2) liegen in 4er/5er-Einheiten im Inselinnern. Die 111 Beach Villen (55 m2) sind teilweise in Zweier-Einheiten oder freistehend mit direktem Strandzugang. Die 30 Jacuzzi Beach Villen (65 m2) verfügen zusätzlich über eine Espresso-Maschine sowie einen Jacuzzi im Badezimmer. Die 30 Jacuzzi Water Villen (85 m2) sind auf Stelzen über Wasser gebaut und bieten ein Sonnendeck mit direktem Zugang in die Lagune.