Milaidhoo Maldives

Milaidhoo Island – Story of a small Island (die Geschichte einer kleinen Insel). Traditionelle Handwerkskunst und natürliche Materialien lassen ein ganz ursprüngliches und dennoch luxuriöses Ambiente entstehen. Wollen Sie von einem lokalen Fischer lernen wie man einen Thunfisch fängt? Oder wie man ein traditionelles Dhoni baut? Erleben Sie diese authentischen Momente auf dieser Insel und nehmen Sie Ihre eigene Geschichte nach Hause. Das Hauptrestaurant «Ocean» mit Meersicht besticht durch ein exzellentes Frühstücksbuffet und mittags/abends mit internationaler à la carte-Küche sowie teilweise Themen-Buffets, das à la carte «The Shorleline Grill» mit Barfuss-Feeling überzeugt mit Grill-/Seafood-Spezialitäten sowie Teppaniyaki, die Lounge-Bar und das maledivische Gourmet-Restaurant «Ba'theli» liegen spektakulär auf drei traditionellen Dhonis im Wasser und im Weinkeller können Sie eine grosse Auswahl an internationalen Weinen degustieren. Des Weiteren verfügt die Insel über einen Infinitypool mit der nebenanliegendenden «Compass Pool Bar», die tagsüber mit kleinen Snacks verwöhnt und abends während des Sonnenuntergangs zum Cocktailtrinken einlädt, regelmässig von dezenter Live-Musik untermalt – unser Tipp für Romantiker! Bibliothek, Boutique. WiFi kostenfrei.

Die einzigartigen, lichtdurchfluteten Villen lassen sich um 180 Grad öffnen, dadurch entsteht ein ganz neues Wohngefühl. Die 29 Water Pool Villen (245 m2) sind auf Stelzen über Wasser gebaut und verfügen über ein geschlossenes Badezimmer mit Badewanne und Regendusche, Fön, Klimaanlage, Deckenventilator, TV, Minibar, Teekocher, Nespresso-Maschine, Weinkühler, Safe, Yogamatten, Fitness-Utensilien, Feldstecher, Schachbrett und eine grosszügige Terrasse mit Tagesbett, Sonnenliegen sowie einen Infinity-Pool und direktem Zugang ins Meer. Butler-Service.



Die 18 Beach Pool Villen (290 m2) befinden sich direkt am Strand und bieten zusätzlich einen Aussenbereich im Badezimmer mit Aussendusche sowie eine maledivische Schaukel auf der Terrasse und teilweise eine Hängematte.



Die 2 Beach Residences (490 m2) verfügen über einen separaten Wohnbereich und eine noch grössere Terrasse und Pool. Die Ocean Residence (475 m2) verfügt über zwei Schlaf- und ein Badezimmer sowie ein Wohnbereich und in der oberen Etage ein kleines Fitness, ist über Wasser gebaut und liegt am Ende des Steges – direkt zur Sonnenuntergangsseite.



Die beiden Residences kommen zudem in Genuss von folgendem Service: Sie werden in Malé direkt am Flugzeug empfangen (VIP Service), persönlicher Butler und je ein Mal pro Aufenthalt Kino auf Ihrer Terrasse sowie einen privaten Halbtagesausflug.